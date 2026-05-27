Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı
Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil, beton bloğa çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralananların Ankaragücü'nde oynayan futbolcu Furkan Perker ve ailesi olduğu bildirildi.
Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya giden Perker ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampoldeki beton bloğa çarptı ve takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde Sürüyor
Kazada sürücü Vatan Perker, anne Elif İrem Perker, baba Ferşat Perker, 11 yaşındaki M.P. ile Ankaragücü'nün genç futbolcusu Furkan Perker yaralandı. Yaralıların tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı
MKE Ankaragücü Kulübü ve Başkan İlhami Alparslan, yayımladıkları mesajla genç futbolcu ve ailesine acil şifalar diledi. Başkan Alparslan, kulüp olarak tüm tedavi sürecini yakından ve anlık olarak takip ettiklerini belirterek camiadan dua istedi.