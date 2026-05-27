CANLI YAYIN
Geri
Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı

Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil, beton bloğa çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralananların Ankaragücü'nde oynayan futbolcu Furkan Perker ve ailesi olduğu bildirildi.

Ankaragücü'nü Yıkan Kaza: Futbolcu Furkan Perker ve Ailesi Yaralandı

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya giden Perker ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampoldeki beton bloğa çarptı ve takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde Sürüyor

Kazada sürücü Vatan Perker, anne Elif İrem Perker, baba Ferşat Perker, 11 yaşındaki M.P. ile Ankaragücü'nün genç futbolcusu Furkan Perker yaralandı. Yaralıların tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü ve Başkan İlhami Alparslan, yayımladıkları mesajla genç futbolcu ve ailesine acil şifalar diledi. Başkan Alparslan, kulüp olarak tüm tedavi sürecini yakından ve anlık olarak takip ettiklerini belirterek camiadan dua istedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Otomobil kül oldu: Sürücü canını son anda kurtardı
Otomobil kül oldu: Sürücü canını son anda kurtardı
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle