Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:02

Ankaragücü'nü Yıkan Kaza: Futbolcu Furkan Perker ve Ailesi Yaralandı

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya giden Perker ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampoldeki beton bloğa çarptı ve takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde Sürüyor

Kazada sürücü Vatan Perker, anne Elif İrem Perker, baba Ferşat Perker, 11 yaşındaki M.P. ile Ankaragücü'nün genç futbolcusu Furkan Perker yaralandı. Yaralıların tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü ve Başkan İlhami Alparslan, yayımladıkları mesajla genç futbolcu ve ailesine acil şifalar diledi. Başkan Alparslan, kulüp olarak tüm tedavi sürecini yakından ve anlık olarak takip ettiklerini belirterek camiadan dua istedi.