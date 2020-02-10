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Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bir anda her yanı sardı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bir anda her yanı sardı

10.02.2020 10:19

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı 05.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.


Beyoğlu'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI
Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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