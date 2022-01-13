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Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç kamerada

Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç kamerada
13.01.2022 10:34

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Beyoğlu’nda akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken, kadının çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, işten çıkan bir kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. O esnada kadını takibe alan şahıs bir süre izledikten sonra arkasından yavaşça yaklaştı. Kadının çantasını kapkaç yapan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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