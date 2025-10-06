PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Beylikdüzü'nde fabrikada yangın
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 15:56
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Bunlar da Var
00:40
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
05.10.2025
Pazar
01:57
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
05.10.2025
Pazar
00:37
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
05.10.2025
Pazar
00:21
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
04.10.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN