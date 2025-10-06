Mersin'in Tarsus ilçesinde eski Ankara yolu üzeri Özbek Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar kazayı görüp durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Kazada 72 yaşındaki Kerim Uyar olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

3 Köpekten 2'si Telef Oldu, 1'i Yaralandı

Kazada, otomobillerden birinde bulunan üç köpekten ikisi hayatını kaybetti. Diğer köpeğin ise bacaklarının kırıldığı tespit edildi. Yaralı köpek, veteriner ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kliniğe götürüldü.

Ekipler Olay Yerinde Uzun Süre Çalıştı

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma Başlatıldı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği olayda, kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.