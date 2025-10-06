Bursa'da oto yedek parça dükkanında yangın; 4 iş yeri hasar gördü

Bursa'da oto yedek parça satan bir dükkanda çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 4 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıktı. İşletmeden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 dükkana daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından iş yerlerinde hasar meydana geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.