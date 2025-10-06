PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da oto yedek parça dükkanında yangın; 4 iş yeri hasar gördü

Bursa'da oto yedek parça dükkanında yangın; 4 iş yeri hasar gördü

Bursa'da oto yedek parça satan bir dükkanda çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 4 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıktı. İşletmeden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 dükkana daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından iş yerlerinde hasar meydana geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle