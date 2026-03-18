Beykoz’da akılalmaz kaza! Hatalı sollama bir kişiyi ağır yaraladı

Yaya Geçidinde Hatalı Sollama Dehşeti

Beykoz Örnekköy Mahallesi Riva Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Fırından çıktıktan sonra yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşa, seyir halindeki bir minibüs yol vermek amacıyla durdu. Ancak minibüsün arkasından hızla gelen bir otomobil, hatalı sollama yaparak yaya geçidindeki kişiye çarptı.

Çarpmanın Etkisiyle Savruldu

Otomobilin şiddetle çarptığı yaya, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; minibüsün kurallara uyarak yaya için durduğu, ancak arkadan gelen otomobilin sabırsız davranıp hızla sollama yaptığı ve karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığı net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.