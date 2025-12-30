PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta sürüklenen kuru yük gemisi son anda durdu

Beşiktaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. İskelede yaşanan paniği çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLARINDA PANİK ANLARI

Beşiktaş açıklarında sabah saatlerinde makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklenen Liberya bayraklı 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, vapur iskelelerine doğru yöneldi. Gemi, iskeleye çarpmadan son anda manevra yaparak durdu ve Yenikapı açıklarına demirledi.

VATANDAŞLAR CAN HAVLİYLE KAÇTI

Gemiye çok yaklaştıklarını gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, iskele çevresi boşaltıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Tanıklar, geminin vurması halinde büyük bir facia yaşanabileceğini ifade etti.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Fırtına ve lodos nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiği öğrenildi. Olay ucuz atlatılırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

