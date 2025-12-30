PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Pendik’te vicdanları sızlatan olay: Kediye tekme atıp denize fırlattı
Pendik’te vicdanları sızlatan olay: Kediye tekme atıp denize fırlattı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 13:32
Abone Ol
Yazı Boyutu
Pendik'te balık tutan bir vatandaş oltadan çektiği balığa yaklaşan kediyi tekme atarak denize fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.
Bunlar da Var
00:33
Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
29.12.2025
Pazartesi
01:46
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
29.12.2025
Pazartesi
10:56
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
29.12.2025
Pazartesi
03:08
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO
29.12.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN