Servis minibüsünün kadına çarpıp sürüklediği kaza kamerada: İşte o anlar!
Trabzon'un Yomra ilçesinde yol kenarında beklediği sırada servis minibüsünün çarpmasıyla düşüp, aracın altında sürüklenen N.E. yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
SERVİS MİNİBÜSÜ KADINI EZİP KAÇTI
Kaşüstü Mahallesi'nde 4 Aralık'ta meydana gelen kazada, Y.S. yönetimindeki servis minibüsü yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Minibüsün altında kalan kadın birkaç metre sürüklendi.
AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından ayağa kalkmaya çalışan N.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde köprücük kemiği ve ayağının kırıldığı, vücudunda çok sayıda ezik ve morluk olduğu belirlendi.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün aniden hareket ederek kadına çarptığı, üzerinden geçtiği ve sürüklenen kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görülürken, sürücünün durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.
SÜRÜCÜYE EV HAPSİ
Şikâyet üzerine gözaltına alınan servis şoförü Y.S., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bıraktı.