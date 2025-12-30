Servis minibüsünün kadına çarpıp sürüklediği kaza kamerada: İşte o anlar!

SERVİS MİNİBÜSÜ KADINI EZİP KAÇTI

Kaşüstü Mahallesi'nde 4 Aralık'ta meydana gelen kazada, Y.S. yönetimindeki servis minibüsü yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Minibüsün altında kalan kadın birkaç metre sürüklendi.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ayağa kalkmaya çalışan N.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde köprücük kemiği ve ayağının kırıldığı, vücudunda çok sayıda ezik ve morluk olduğu belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün aniden hareket ederek kadına çarptığı, üzerinden geçtiği ve sürüklenen kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görülürken, sürücünün durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Şikâyet üzerine gözaltına alınan servis şoförü Y.S., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bıraktı.