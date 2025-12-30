PODCAST
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 13:11
Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 53 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 9’unun DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve sınır dışı edildikleri kaydedildi.
