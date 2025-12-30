Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 34 tutuklama

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 15-28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda 30 kilo metamfetamin, 3 kilo sentetik kannabinoid, 2 kilo kokain, 9 bin ecstasy hap, 3 bin sentetik ecza ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 34 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARANAN 23 KİŞİ DE YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında ayrıca, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarından arama kararı bulunan 23 şüpheli de yakalandı.