Olay, gece 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'ta meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker ve meslektaşı Talat K.B., otel önünde alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S.'yi uyardı. Uyarılar üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Eyüp T. üzerindeki bıçağı çıkararak Göker'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Göker'i hastaneye kaldırdı ancak genç güvenlik görevlisi kurtarılamadı.

Düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Göker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.