Bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? MSB Bedelli askerlik şartları nedir? Yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaşı 16.01.2020 11:36

Bedelli askerlik ücreti ve başvuru tarihi belli oldu. Yeni askerlik sisteminin 2019 Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bedelli askerlik kalıcı hale gelmişti. MSB tarafından 2020 yılı bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? MSB Bedelli askerlik şartları nedir? İşye yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaşı...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. MSB tarafından 2020 yılı bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı. Böylelikle, başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? MSB Bedelli askerlik şartları nedir? İşye yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaşı...

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL olarak belirlendi.

01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel daha sonra duyurulacak.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında;



a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır. e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

b. 30 Haziran 2020'ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.



3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.



4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir