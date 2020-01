Son dakika: Gülistan Doku'nun kaybolması olayında flaş gelişme! Eski sevgiliyle sır 4 saniye! 16.01.2020 11:24

Son dakika haberi... Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak’ta ortadan kaybolmasıyla ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Gülistan, kaybolduğu gün saat 11.19’da eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile 9 dakika yüzyüze görüştü. Zaynal, 16.26’da ise Gülistan’ı aradı. Ancak genç kızın telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik arama telesekretere düştü.

Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için kayıp başvurusunu, aynı yurtta kaldığı arkadaşları Kübra O. ve Dilek M. yaptı. Gülistan'ın sırdaşı olan Dilek M. polise verdiği ifadede şunları anlattı:

'BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN'

"Bir ay önce erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Zaynal'ın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı."





SON GÖRÜŞME

Gülistan'ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün saat 11.10'da Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye geliyor. İkili dışarıda ayaküstü konuşuyor. Gülistan saat 11.19'da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da minibüse biniyor. Aynı gün telefon kayıtlarına göre 16.26'da Zaynal Abakarov'la 4 saniye 'görüşüyor'.

Hürriyet'in haberine göre Gülistan'ın telefonunun arama ve HTS kayıtları BTK tarafından incelendi. Savcılığın BTK verileriyle yaptığı değerlendirmeye göre Gülistan'ın telefonu, kaybolduğu gün 16.26'da Zaynal tarafından arandı. Ancak telefon kapalı olduğu için konuşma olmadı ve arama telesekretere düştü. Savcılık şimdi bu telesekreter mesajının detaylarını çözmeye çalışıyor.





AİLESİ YURTTA BAŞKA NOT BULDU

Gülistan'ın minibüsten Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü üzerinde indiği iddiaları üzerine de bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku'ya ait olan reçete ve not kâğıdı ele geçirildi. Bulunan not kâğıdı, Gülistan'ın diğer yazılarıyla mukayese için kriminal şubeye gönderildi.

Bu arada Diyarbakır'da yaşayan ve olayın ardından Tunceli'ye gelen Gülistan'ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada 'Vasiyetim' başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan'a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu. Gülistan Doku'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.





BİR GÜN ÖNCE DÖVMÜŞ

Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan olaydaki tek şüphelinin Zaynal Abakarov olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Gülistan erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince aralarında tartışma çıkıyor. Hatta birlikte çocuğun ailesinin evine gidiyorlar orada da kavga ediyorlar. Evden ayrılıp yurda gitmek isteyince erkek arkadaşı da peşinden gidiyor ve kavgaları sokakta devam ediyor. Gülistan'ı zorla araca bindirmek istiyor, darp ediyor. Kavga ettikleri noktaya polis çağırılıyor ancak yeğenim şikâyetçi olmuyor. Ertesi gün de erkek arkadaşının çalıştığı kafeye gitmiş ve orada kavga etmiş. Ondan sonra da kendisinden haber alamadık. Yeğenim son telefon görüşmesini de bu kişiyle yapmış. Tüm şüpheler bu adamı gösteriyor ancak ortada yok."





ŞEHRİ TERK ETTİ

Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov, Tunceli Emniyeti'nde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Abakarov aynı gün şehri terk etti. Zaynal'ın polis memuru olan babası, oğlunu Alanya'ya gönderdiğini, kendisinin de yıllık izne ayrılarak ailesiyle birlikte Alanya'ya gittiğini açıkladı. Gülistan'ın ailesi ise Zaynal Abakarov'un yurtdışına kaçtığını iddia ediyor.





DAĞI TAŞI ARIYORLAR

Gülistan'ı bulmak için komando ve polis özel harekât timleri Tunceli'nin dağlık ve arazi kısımlarında aramalarını sürdürürken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve polisin sualtı timleri de baraj gölünün dibini tarıyor. Aramalarda dedektör köpekler ile su altını gösteren kameralar ve termal kameralar da kullanılıyor.