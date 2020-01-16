Mehmet Öz'ün 'kahvaltı' açıklamasına Ender Saraç'tan canlı yayında yanıt: Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim 16.01.2020 11:03

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ilginç bir çıkışa imzasını atmıştı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen reklam aldatmacası olduğunu söyleyen Dr. Öz "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullanmıştı. Öz'ün bu sözlerine yanıt Ender Saraç'tan geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirterek, "Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim." dedi. İşte, Uzman Dr. Ender Saraç'ın A Haber canlı yayınında yaptığı kahvaltı açıklamaları...

Dr. Mehmet Öz'ün, "kahvaltı yapmaya gerek olmadığı ve acıkmadan yememek gerektiği" şeklinde ifadeleri bulunduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Saraç, acıkmadan yememe kısmına katıldığını söyledi.

Saraç, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı.

Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol 'D' vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim."

"BEN KAHVALTI YAPARIM NE KİLO ALIRIM NE DE HASTA OLURUM"

Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum." diye konuştu. Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.

Saraç, bir gazetecinin, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğini sorması üzerine, kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini ifade etti. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı. Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00'den sonra yememek gerektiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı. Pek çok uzman tarafından günün en önemli öğünü olarak belirtilen kahvaltı ile ilgili dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'den ezber bozan bir açıklama geldi. Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi.

'KAHVALTI BİR REKLAM ALDATMACASI'

Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öz, şunları söyledi: "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu."

Dr. Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

'HAFTANIN HER GÜNÜ BRUNCH YAPIN'

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' (kahvaltı ile öğle yemeğini birleştiren öğün) yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu belirtiyor.

Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çiziyor. Tüketilen bu yüksek karbonhidratlı besinler, vücudun insülin direncini düşürüyor ve ertesi sabah yoğun bir açlık hissiyle uyanıyoruz.

Birçok uzman da kahvaltının isteğe bağlı olması gerektiğini savunuyor. Peki hiç kahvaltı yapmamak doğru mu? Dr. Mehmet Öz, kahvaltı yapmaya devam etmemiz gerektiğini ancak vakit olarak biraz daha sonraya almamızı tavsiye ediyor.