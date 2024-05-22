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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 09:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 09:17

Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.40 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. 17 TG 632 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Ege Zengin, motosikletin kontrolünü kaybetmesiyle düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ege Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan Ege Zengin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haber hastane önünde bekleyen Ege Zengin'in ailesine bildirildi. Ege Zengin'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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