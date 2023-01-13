Bayburtlu vatandaşın soğuk havayla imtihanı: 5 kat kazak giydi

Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt'ta vatandaşlar dondurucu soğuklar karşısında kat kat giyinerek kendini koruyor. Kar yağışının olmadığı Bayburt'ta kuru soğuk ve ayaz hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kısmen donan Çoruh Nehri'nde ise misafir yeşilbaş ördekler serin sulara dalıp çıkarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının eksi 3 ile 5 derece arasında değişkenlik gösterdiği Bayburt'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü. Sibirya soğukluklarının yaşandığı Bayburt'ta çeşmeler, süs havuzları ve Çoruh Nehri dondu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın yerini ılıman havaya bırakacağını söyleyen vatandaşlar, kar yağışını dört gözle beklediklerini bildirdiler.