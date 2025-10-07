Batman'da ölümlü TIR kazası kamerada

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın yaşandığı ve çevredekilerin panikle kaza yerine koştuğu görüldü.

Kaza, dün akşam, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 23 EY 176 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 01 TL 663 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde park halindeki TIR'ın şoförü S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, TIR'ın park halindeki başka TIR'a çarptığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.