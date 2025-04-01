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Batman’da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
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Batman’da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 23:45 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 23:45

Batman’da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi yolunda Sanayi Sitesi Kavşağı’nda M.T. (27) idaresindeki 34 BJF 638 plakalı ve A.G. (22) idaresindeki 34 HT 3108 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar, sürücüler ile birlikte H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23) ve K.A. (21) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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