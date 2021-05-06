RAMAZAN İMSAKİYE
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Baskınlarda yakalandılar! Adana'da 98 firariye şafak operasyonu

Baskınlarda yakalandılar! Adana'da 98 firariye şafak operasyonu
06.05.2021 09:29
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Son dakika haberine göre, Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi.


Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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