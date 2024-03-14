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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 19:14 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 19:14

Başakşehir'de otobüs şoförünü 'kalbinden' bıçaklayan şüpheli tutuklandı!

Başakşehir'de trafikte tartıştıkları İETT şoförü Mahmut Murat Kanık’ı darbedip bıçaklayan baba A.Ö. ile 18 yaşından küçük oğlu M.Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. 'Kayaşehir-Yenibosna Metro' hattında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, trafikte başka bir sürücü ile yol verme sebebiyle tartıştı.



Bir süre sözlü olarak devam eden tartışmanın ardından diğer aracın sürücüsü, yanında oğluyla beraber otobüsün içine girdi. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüste taraflar arasında arbede çıktı.

Yolcular tarafları ayırmaya çalışırken saldırganları otobüsün dışına çıkardı. Saldırganlardan M.Y.Ö. tekrar otobüsün içine girerek Kanık'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kanık hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından A.Ö. ve Kanık'ı bıçaklayan oğlu M.Y.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan M.Y.Ö. tutuklanırken baba A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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