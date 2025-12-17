Küçükçekmece'de minibüsten düşen yaşlı kadın yaralandı

PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece Sefaköy’de yolcu indirip almak için duran tıklım tıklım dolu minibüste kapının açılmasıyla yaşlı bir kadın yola düştü. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bugün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Tıklık tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu. Bu sırada kapı kenarında duran yaşlı kadın yola düştü. Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular. Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

