Bartın'da yola çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bartın'da yola çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bartın-Amasra karayoluna çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Amasra ilçesine seyir eden V.K. idaresindeki 67 ACK 209 plakalı otomobilin önüne yaban hayvanı çıktı. Aniden yola atlayan hayvana çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan D.K., M.G., B.K., B.G., yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı. Olay yerinde yaralanan yada telef olan bir hayvana rastlanılmazken, kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve saçılan araç parçalarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.

