Bakkaldan tekel ürünlerini çalan hırsızlar kameraya yansıdı

Bayrampaşa’da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap verdi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, dün gece saat 04.00’de Bayrampaşa Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce keşif yaptıkları bakkalın önüne otomobilleri ile gelen şüpheliler bakkalı soymak için işe koyuldu. İçlerinden birisi dükkan önünde bulunan kameraların açsını değiştirirken bir diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu dükkana giren şüpheliler önce dükkanda bulunan alarm sistemini etkisiz hale getirdi, daha sonra da tezgahın arkasında bulunan sigara kasasına yöneldi. Sigaraları tek tek almakla uğraşmak istemeyen hırsız tezgahını tamamını sökerek araca yükledi.