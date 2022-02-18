Sıla Şentürk olayında flaş detaylar! Katil Hüseyin Can Gökçek'i başkasının telefonu yakalattı: İstismar, şikayet, tehdit, cinayet!

Hayatının baharında cinsel istismara uğrayıp nişanlanmak zorunda kaldığı kişi tarafından hunharca katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Sıla, annesinin ‘Yaktın yüreğimi kınalı kuzum’ feryatları ile son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkarken katil Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi.