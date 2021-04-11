Bakan Kurum'dan Ankara'da temeli kayan bina hakkında açıklama

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da temeli kayan binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kontrol altına alacağız ve etrafındaki binalar için taşınma süreci başlatacağız. Dikkatli yönetmek zorundayız. Öbür binaları da pazartesi-salı gibi başlatabileceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kontrol altına alacağız ve etrafındaki binalar için taşınma süreci başlatacağız. Dikkatli yönetmek zorundayız.

Öbür binaları da pazartesi-salı gibi başlatabileceğimizi öngörüyoruz.

Bir tahkikat yapmadan, inceleme yapmada sorumlusu şudur demek doğru olmaz. Burada bir ihmal varsa gereği hukuk nezdinde yapılacak.

11 bina 155 hak sahibi vatandaşımız var."

BİNALAR BOŞALTILDI

İhbar üzerine gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerini boşaltan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlardan bazıları geceyi komşu ve akrabalarının yanında geçirirken, kalacak yeri olmayanlar Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi. Çökme tehlikesi bulunan bina ile boşaltılan diğer binaların bulunduğu bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı.

BAKAN SOYLU: KONTROLLÜ YIKILACAK

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, binanın kontrollü şekilde yıkılacağını belirterek, "Çevredeki binalara hasar verip vermeyeceği; bina tıraşlanırken, makaslanırken ne kadar dayanıklılık göstereceğine bağlı.

Teknik arkadaşlar, genel müdürlerimiz, AFAD başkanımız buradaydı, Çankaya Belediyesinin yöneticileri de buradaydı. Birlikte değerlendirmeyle bir karar alındı" diye konuşmuştu.