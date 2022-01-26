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Aydın'da donmaktan kurtardığı bukalemunu görenler şaşırıyor

Aydın'da donmaktan kurtardığı bukalemunu görenler şaşırıyor
26.01.2022 16:43

OTOMATİK OYNAT

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde cep telefonu teknik servisi işiyle uğraşan Tanyel Fidancı’nın soğuk havada donmaktan kurtararak beslediği bukalemunu görenler, şaşırıyor. Tüm yurtta olduğu gibi soğuk hava Aydın’da da etkili oldu. Yaşanan soğuk kış şartları dağda yaşayan canlıları da olumsuz yönde etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işi ile uğraşan Tanyel Fidancı, soğuktan donmak üzereyken bulduğu bukalemunu sahiplendi. Fidancı’nın üzerinden inmeyen, böcek ve sinekle beslenen bukalemunu görenler ise ilk başta duruma şaşırıyor.

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