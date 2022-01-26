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Tokat’ın Niksar ilçesinde asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamadı
26.01.2022 16:20

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Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacından dalı kar yağışına dayanamadı. Kırılan dal parçası park halindeki bir araç ile seyir halinde olan bir minibüsün üzerine düştü. Olayda iki araçta da maddi hasar oluştu. Özel halk minibüsü sahibi Ziya Yılmaz, aracın hareket halindeyken dal parçasının ön cama geldiğini ve kırıldığını söyledi. Zararının 4 bin 500 TL civarında olduğunu belirten Yılmaz, sevindirici olan kazanın yaralanma ve can kaybının olmadan atlatılması olduğunu dile getirdi.

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