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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 12:07 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 12:34

Aydın KYK yurdunda asansör kazası! Yeni görüntüler: Öğrenci çığlıkları kamerada! | (KYK asansör kazası videosu)

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Yaşanan acı olayda, fazla yükü taşıyamayan asansörün hareket etmesi sonucu duvarla asansör arasında sıkışan kız öğrenci hayatını kaybetti. Kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. O anlara dair öğrencilerin çığlıkları anbean kameralara yansıdı. İşte KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasına dair görüntüler ve detaylar...

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda fazla yükü taşıyamayan asansörün hareket etmesi sonucu duvarla asansör arasında sıkışan kız öğrenci hayatını kaybetti.

Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan ve ismi öğrenilemeyen kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Öğrenciler yaşanan olaya tepki gösterdi
Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü.

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