Aydın KYK yurdunda asansör kazası! Duvarla asansör arasına sıkıştı; 22 yaşındaki Zeren feci şekilde can verdi

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası meydana geldi. 1 öğrenci hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtta gerçekleşen hadiseye ilişkin incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan Bakanlık, yurt müdürünün de görevden alındığını bildirirken yapılan açıklamada "İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Aydın Valiliği de konunun tüm yönleriyle takip edildiğini açıkladı.