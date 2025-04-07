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Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü
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Aydın Efeler'de tren kazası 1 ölü

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 13:48

Aydın Efeler'de trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

Kimliği belli oldu
Üzerinden kimlik çıkmayan ve kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatılan kadının yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının 77 yaşındaki Hanife Acıçimen olduğu tespit edildi.

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