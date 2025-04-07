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Afyon OSB’de kereste fabrikası yangını!
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Afyon OSB'de kereste fabrikası yangını!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:23

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının fabrikanın mutfak bölümünden çıktığı belirtildi. Detaylar ve gelişmeler videomuzda.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, OSB'de saat 13.00 sıralarında bir kereste fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi, Susuz ve Beyyazı Belediyelerinin itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına OSB iş makineleri de destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının fabrikanın mutfak bölümünden çıkarak etrafa yayıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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