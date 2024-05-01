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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:34 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:34

Aydın Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı! İşte o anlar...

Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte o korku dolu anlar...

Ülkemizin birçok yerinde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları gündemdeki yerini korurken, bir saldırı görüntüsü de Didim'den geldi. Didim'in Akbük Mahallesi'nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük yaştaki çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin çocuğa saldırması ve çevredeki vatandaşların çocuğu kurtarması yer alıyor.

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