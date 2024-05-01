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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 18:00

Malatya’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi!

Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan kamyon park halindeki araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar...

Kaza, 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis , sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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