Malatya’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kaza, 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis , sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.