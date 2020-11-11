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Ayda bebekle dalga geçen fenomenin videosu sosyal medyayı salladı! İşte TikTokçu Ceylin Akçalı'nın tepki çeken videosu

Ayda bebekle dalga geçen fenomenin videosu sosyal medyayı salladı! İşte TikTokçu Ceylin Akçalı'nın tepki çeken videosu
11.11.2020 12:28

Ayda bebekle dalga geçen fenomenin videosu sosyal medyayı salladı! Tüm Türkiye, İzmir'deki depremin yaralarını sarmaya çalışırken TikTok'ta ortaya çıkan video herkesi şoke etti. Ceylin Akçalı isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Kendisini deprem enkazı altındaymış gibi gösteren Tiktokçu Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili çektiği videoda sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte son dakika haberinin detayları...


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