Makasçı sürücüden pişkin savunma: "Altımızdaki araba milyonluk yapabiliriz"

Denetimlerini sürdüren ekipler tarafından durdurulan sürücünün tehlikeli şerit ihlalleri yaptığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi. 22 yaşındaki sürücü, cezaya rağmen sözleriyle dikkat çekti.

Sultangazi'den arkadaşlarıyla eğlenmek için geldiğini söyleyen sürücü, "Caddebostan'daydık, makas attık. Herkesi solladım geçtim. Ceza yedik, sıkıntı yok. Devletimizin canı sağ olsun. Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir. Altımızdaki araba milyonluk araba, yapabiliriz" dedi.