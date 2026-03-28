Makasçı sürücüden pişkin savunma: "Altımızdaki araba milyonluk yapabiliriz"

Kadıköy Caddebostan sahil yolunda trafikte "makas atarak" ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ceza sonrası yaptığı açıklamalar ise pes dedirtti.

Denetimlerini sürdüren ekipler tarafından durdurulan sürücünün tehlikeli şerit ihlalleri yaptığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi. 22 yaşındaki sürücü, cezaya rağmen sözleriyle dikkat çekti.

Sultangazi'den arkadaşlarıyla eğlenmek için geldiğini söyleyen sürücü, "Caddebostan'daydık, makas attık. Herkesi solladım geçtim. Ceza yedik, sıkıntı yok. Devletimizin canı sağ olsun. Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir. Altımızdaki araba milyonluk araba, yapabiliriz" dedi.

