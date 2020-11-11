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İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

Tüm Türkiye, İzmir'deki depremin yaralarını sarmaya çalışırken TikTok'ta ortaya çıkan video herkesi şok etti. Ceylin Akçalı isimli hesaptan paylaşılan videoda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in yaşadıkları alay konusu edildi. Kendisini deprem enkazı altındaymış gibi gösteren Tiktokçu Ceylin Akçalı'nın Ayda bebeğin enkaz altında kalmasıyla ilgili çektiği videoda sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

11.11.2020 12:31 - Son Güncelleme: 11.11.2020 12:46
İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin hüznünü yaşarken TikToK'ta paylaşılan bir video bugün sosyal medyada gündem oldu.

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İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

Ceylik Akçalı isimli bir kişinin Ayda bebeğin deprem enkazından çıkarılması, annesini kaybetmesi ve daha sonra yaşadıklarıyla ilgili hazırladığı video büyük tepki topladı.

İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

Enkazın altından çıkarılma anını kendince betimleyen Ceylin Akçalı, fonda çalınan müzikle de ne denli ciddiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.

İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

"ANNE SES VER ANNE, NE OLUR ÖLME"
Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı.

İzmir'deki deprem 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ile dalga geçen TikTokçu Ceylik Akçalı

Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

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