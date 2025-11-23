PODCAST CANLI YAYIN
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü: O anlar kamerada!

Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

