Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu: İşte o görüntüler!

Kaza, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak'tan Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K.'nın kullandığı 07 LJH 84 plakalı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeki M.M.S.'nin kullandığı 07 BUH 836 plakalı motosiklete yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S. başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.