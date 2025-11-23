PODCAST CANLI YAYIN
Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu: İşte o görüntüler!

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu: İşte o görüntüler!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan genç kafasını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak'tan Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K.'nın kullandığı 07 LJH 84 plakalı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeki M.M.S.'nin kullandığı 07 BUH 836 plakalı motosiklete yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S. başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bunlar da Var

Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle