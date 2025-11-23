PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar’da motosiklet kazası... Yolcu metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada!

Avcılar’da motosiklet kazası... Yolcu metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada!

Avcılar'da bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücünün arkasındaki kız kardeşinin de yere düştüğü ve metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETTE KONTROLÜ KAYBEDEN AĞABEY VE KARDEŞ YERE SAVRULDU

Kaza, 19 Kasım Çarşamba günü saat 12.40 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde kız kardeşiyle beraber motosikletle seyreden sürücü, hakimiyetini kaybederek yere düştü.

METRELERCE SÜRÜKLENDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Metrelerce sürüklenen abi kardeşin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kullanan abinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kız kardeşiyle beraber yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU: YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında kız kardeş ayağa kalkarken çevredeki vatandaşlar yaralanan şahsın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından abi kardeşin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle