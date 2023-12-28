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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 20:06 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 20:11

Avcılar’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Avcılar’da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. isimli şahıs tarafından kullanılan 34 JJ 0025 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile minibüsün içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken cadde üzerinde bir süre araç yoğunluğu oluştu.

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