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Avcılar'da feci kaza: Bisikletli çocuk servis otobüsünün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada!
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Avcılar'da feci kaza: Bisikletli çocuk servis otobüsünün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:13 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:13

İstanbul Avcılar’da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, küçük çocuğun bisikletiyle sokakta karşıya geçmeye çalıştığı anlarda dikkatsiz şoför tarafından ezildiği görüldü. İşte Avcılar'da yaşanan kahreden kaza anına dair görüntüler.

İstanbul Avcılar'da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokağın başından geri geri çıkan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan o kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-725'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halası ve kuzeniyle beraber dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze sokakta geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı. Hayatını kaybettiği öğrenilen 4 yaşındaki çocuğun bisikletiyle servis minibüsünün altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokaktan karşıdan karşıya geçmeye yönelen kadının, kendi çocuğu ile yürürken abisinin çocuğunu geride bıraktığı ve o esnada ileri manevra yapan dikkatsiz servis şoförünün, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Seyfican Taze'yi ezdiği anlar yer aldı.

Kaza sonrasında panikleyen kadın, çevredeki bir vatandaşın aracıyla abisinin çocuğunu özel bir hastaneye götürürken kendi çocuğunu olay yerinde bıraktığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Seyfican Taze'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Servis şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kazayı gören ve sokakta yaşayan Nurettin Karakoç, " Burada devamlı yaşanan bir olay. Burada her hafta kaza var. Dünkü olay çok acı. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin çok acı bir olay tedbirli olmak gerekiyor. Ayrıca burada arabaları çok süratli de kullanıyorlar. 120 ile 150 ile geçiyorlar. Millet bizim şoförlüğümüz iyi bir şey olmaz diyor ama dün gördük neler olabileceğini 4 yaşında bir çocuk öldü burada. Allah ailesine sabır versin" dedi.

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