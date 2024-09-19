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Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması!
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Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 12:07 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 12:07

Müge Anlı 19 Eylül 2024 tarihli programında Narin Güran cinayeti üzerinden açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci; ''Ben özellikle bu konuya hiç girmedim. Yayına çıkarken yayın yasağı vardı. Ben bilmediğim, işlemediğim bir grup ve konu hakkında nasıl yorum yapabilirim?'' diyen Anlı, gazetecilikte araştırmanın ve çalışmanın önemine dikkat çekerek, adını bu tür işlere karıştıranlara sert tepki gösterdi. "Ben sabaha kadar çalışıyorum, konuştuğum her şeyi ezbere bilirim" diyen Anlı, yanlış bilgi verenleri uyardı.

Ünlü televizyoncu Müge Anlı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan bazı iddialara yanıt veren Anlı, özellikle kendisiyle ilgisi olmayan konularla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Müge Anlı, adının bu tür işlere karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ben özellikle bu konuya hiç girmedim. Yayına çıkarken yayın yasağı vardı. Bana, 'Çık yayında konuş,' dediler. Ama bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim, gözlerine bakıp da konuşmadığım bir insan grubuyla ilgili nasıl yorum yapabilirim? Gece fal açıp ya da istihareye yatıp sabah istihare sonucunu burada anlatmıyorum. Ben araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. Şu dosyayı ezbere biliyorum. Dakika dakika, saat saat her şeyi anlatırım. Çünkü sabaha kadar çalışıyorum. İnsan çalıştığı, incelediği, konuştuğu şey hakkında yorum yapar. Yoksa uzaktan sallamak bilgi yarışması değil."

Müge Anlı ayrıca, bu konulara adını karıştıranlara da tepki göstererek, "Adımı bu işlere kimse katmasın. Katanlara da tek tek isimleriyle cevap veririm, altından kalkamazsınız," dedi.

Gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Anlı, yaptığı işin ciddiyetini şu sözlerle dile getirdi: "Müge Anlı gazeteciliği öyle herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. Keşke herkes yaptığı haberleri sonuna kadar götürüp sonuca ulaştırabilse, kamuoyuna doğru bilgiler verebilse. Yanlış anlaşılmasın, bu sözlerim diğer programcı arkadaşlarıma değil."

Anlı, gazetecilik tarzına dair de önemli bir vurgu yaptı: "Müge Anlı gazeteciliği diye bir şey yok. 'Müge Anlı tuttuğunu koparıyor' demeniz lazım sadece."

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