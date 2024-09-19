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Kocaeli'de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti!
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Kocaeli'de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:33 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:34

Kocaeli Körfez'de tersaneden çıkan 49 yaşındaki Yunus Kamber, evine 100 metre kala otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazadan sonra, olay yerinde plakası düşen sürücü aranıyor. Kazanın tüm detayları ve çarpıcı görüntüler haberimizde.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evine 100 metre kala yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 çocuk babası Yunus Kamber (49) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, plakasını olay yerinde düşürüp kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Tuzla'da tersanede işten çıktıktan sonra evine giden Yunus Kamber'e, yaya şekilde yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobil çarptı. Otomobil, sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Ancak plakası olay yerinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamber'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kamber'in cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü tespit ederken, sürücü Yavuz M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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