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Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü
11.11.2021 13:09
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Kocaeli'de askeri kışlada bulunan inşaatın çatısında çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düştü. Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan askeri kışladaki inşaatın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda çalışan inşaat işçisi İ.G. (63), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan işçi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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