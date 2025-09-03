Nusaybin'de feci ölüm: Yedinci kattan düşen kadın öldü!

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Bir apartmanın 7'nci katında bulunan Amşe Aktay, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Sağlık Ekipleri Hemen Müdahale Etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Durumu kritik olan Amşe Aktay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölümü mahallede büyük üzüntüye yol açtı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Kadının düşme nedenine ilişkin detayların, yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacağı öğrenildi.