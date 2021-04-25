RAMAZAN İMSAKİYE
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Arnavutköy'de yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de yangın! 4 kişi hayatını kaybetti
25.04.2021 14:01
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katındaki hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışması sırasında iş yerinde bulunan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yapılıyor.

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