Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: O anlar kamerada

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında yaşanan zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağmur Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Virajı Alamadı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 Araç Birbirine Girdi: 4 Yaralı

İlk çarpışmanın ardından arkadan gelen bir başka otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlar hurdaya dönerken, olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Sık sık kazaların yaşandığı bölgedeki bu feci anlar, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kayarak karşı şeride geçtiği ve diğer araçların birbirine çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

