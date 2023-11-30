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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 09:30

Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı. Korkunç saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Dünürü tarafından saldırıya uğrayan Ayten Gülerce’nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

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