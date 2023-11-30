Arnavutköy’de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı. Korkunç saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Dünürü tarafından saldırıya uğrayan Ayten Gülerce’nin yaşam mücadelesi devam ediyor.